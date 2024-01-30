CEO Yves Kerstens spreekt van een veerkrachtige prestatie. “Ondanks geopolitieke en economische onzekerheid hebben we belangrijke contracten binnengehaald en fors bespaard op kosten,” klinkt het. “Onze sterke cashgeneratie toont dat onze transformatie werkt.”

Voor 2026 verwacht de groep groei in energie, nutsvoorzieningen en duurzaam bouwen, al blijven sommige markten uitdagend.