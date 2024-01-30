Aanmelden
Min­der omzet en winst voor Bekaert, staal­draad­groep ver­wacht ver­der her­stel van de vraag

Staaldraadgroep Bekaert heeft vorig jaar zes procent minder omzet gemaakt. Ook de winst daalde. Bekaert noemt 2025 "een onzeker jaar".

Bekaert boekte vorig jaar een omzet van 3,7 miljard euro, 6 procent minder dan een jaar eerder. Ook de winstmarge daalde. Bekaert had ook nog kosten van herstructureringen. Aandeelhouders van de West-Vlaamse staaldraadgroep zien daardoor de nettowinst per aandeel wat terugvallen.

"Veerkrachtige prestatie"

CEO Yves Kerstens spreekt van een veerkrachtige prestatie. “Ondanks geopolitieke en economische onzekerheid hebben we belangrijke contracten binnengehaald en fors bespaard op kosten,” klinkt het. “Onze sterke cashgeneratie toont dat onze transformatie werkt.”

Voor 2026 verwacht de groep groei in energie, nutsvoorzieningen en duurzaam bouwen, al blijven sommige markten uitdagend.

