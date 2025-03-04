Olivier Biebuyck wordt de nieuwe CEO van de beursgenoteerde West-Vlaamse staaldraadproducent Bekaert. Hij moet een volgende fase van de transformatie van het bedrijf leiden, meldt het bedrijf vrijdag voorbeurs. Zijn benoeming gaat in op 1 juni. Biebuyck volgt Yves Kerstens op, die Bekaert sinds september 2023 leidt.
Bekaert roemt Biebuycks "uitgebreide ervaring in het leiden, uitbouwen en transformeren van wereldwijde industriële ondernemingen, zowel via organische groei als via overnames". "De raad van bestuur is ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om de transformatie van het bedrijf in zijn volgende fase te leiden", zegt voorzitter Jürgen Tinggren.
Leidinggevende in topmanagement
Een blik op Biebuycks LinkedIn-pagina leert dat hij overkomt van het beursgenoteerde Amerikaanse technologiebedrijf ESAB Corporation, dat las- en snijapparatuur maakt, waar hij als 'president Fabrication Technology' een leidinggevende functie heeft in topmanagement. Voordien werkte hij onder meer bij Honeywell en Lafarge. Hij heeft een diploma van de Solvay Brussels School of Economics and Management op zak, een afdeling van de Université Libre de Bruxelles.
Yves Kerstens zal zijn mandaat beëindigen op 31 mei. Hij treedt dan ook terug als lid van de raad van bestuur.
Waar ken je Bekaert van?
Bekaert maakt onder meer staalkoord voor de versterking van autobanden en staaldraad voor toepassingen in de bouw. Het bedrijf heeft wereldwijd 19.000 medewerkers. De omzet van het bedrijf met hoofdkwartier in Zwevegem kwam vorig jaar uit op 3,7 miljard euro, een daling met 6 procent. Het bedrijf kende een moeilijk jaar door "verschuivingen in het handelsbeleid die zorgden voor onzekerheid en de vraag ondermijnden" - Bekaert had in november al de prognoses neerwaarts bijgesteld. Voor 2026 verwacht het bedrijf dat de omzet en de winstmarges op hetzelfde niveau zullen blijven als in 2025.