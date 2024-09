Een vernevelingsinstallatie moet het fijn stof tijdens de werken tot een minimum te beperken. De afbraakwerken zullen een zestal weken in beslag nemen. Daarna worden de funderingen verwijderd, maar dat zal gepaard gaan met een archeologisch onderzoek. Decennia lang hebben generaties inwoners hier leren zwemmen. Maar dat is nu voorgoed voorbij. Het is tijd voor iets nieuws, een nieuwe polyvalente zaal.

Sebastian Hoornaert, coördinator Ruimte Wervik: “Dat heeft als voordeel dat de bestaande zaal in gebruik kan blijven voor de verenigingen en dat we volledig vanaf nul kunnen herbeginnen en dat de zaal volledig op maat van de verenigingen kan gebouwd worden. Door het nieuwbouwprincipe zullen we meteen aan alle energetische normeringen voldoen en zal dat een energiezuinig gebouw zijn t.o.v. de bestaande zaal Oosthove.”