Na de sloop van de binnenkant die tot eind juni zal duren, volgt dan de buitenkant. Vanaf 15 september volgt dan de afbraak zelf van het gebouw.



- Hoe lang zal dat duren? "Dat zal twee maanden duren, tot pakweg halfweg november. Dan zou het volledige zwembad moeten afgebroken zijn", vertelt burgemeester Youro Casier. -Niet iedereen is tevreden met de sloop, er is een petitie. Sommigen noemen dit een stukje modernistisch erfgoed.



"Ja inderdaad, dat kopt. Er is wat tegenwind geweest. Het grote probleem is betonrot. Wij wisten dat al een tijdje. We hebben in het verleden ooit een offerte gevraagd aan een firma. En die kon ons een prijs geven van 50 euro de vierkante centimeter. We weten dat dat onbegonnen werk is om dit nog aan te pakken", zegt de burgemeester.