Bij Vives is er veel interesse voor Toegepaste Criminologie en Verpleegkunde. Bij Howest voor Digital Art and Entertainment en ook de nieuwe opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen. Aan de Kulak is dan weer Rechten populair. En voor jongeren die een lange studie niet zien zitten, is er nu ook Se-n-Se, een samenwerking tussen 7 secundaire scholen. Lieven Van den Weghe, Organisatie SID-In: "Dat is eigenlijk secundair na secundair. Daar kunnen leerlingen zich na het secundair klaarstomen voor een beroep in de multimedia, of als sportcoach, als politie-agent, noem maar op."