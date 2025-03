De 'Warning Box' is een sensibiliseringssysteem dat via een geluidssignaal weggebruikers die toch nog een gesloten overweg willen oversteken, alarmeert.

Het systeem is eerder getest aan een tiental overwegen in Wallonië en Brussel. De resultaten zijn positief: "we merken dat 50 procent van de weggebruikers aan een overweg in volle spoor terugkeert op zijn stappen en vervolgens de verkeersregels respecteert na het horen van het geluidsalarm", klinkt het bij Infrabel. Ter hoogte van een overweg aan een station is dat ongeveer een derde.