Vrijdag besliste de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen echter om de schorsing niet te verlengen. De Nederlandstalige tuchtrechtbank had ook in die zin geadviseerd. "In het belang van het lopend tuchtonderzoek en om een serene behandeling van de zaak te verzekeren zal geen verdere informatie worden verstrekt", klinkt het in een persbericht van de rechtbank van eerste aanleg.