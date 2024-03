Het parket legt uit dat de schorsing een ordemaatregel is, die in het belang van de dienst genomen kan worden. "Deze preventieve maatregel houdt niet in dat de schuld of onschuld van de betrokkenen wordt vastgesteld. Dat moet het onderzoek uitwijzen", aldus Filiep Jodts. De procureur beklemtoont wel dat integriteit een belangrijke kernwaarde is voor elke magistraat, als de burger het vertrouwen in de magistratuur en in justitie wil behouden.