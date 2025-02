Ook internationaal bedrijf TVH in Waregem werd begin 2023 tijdelijk gehackt. "Ik was net nieuw in de functie. Het was meteen een mooi geschenkje", zegt chef cybersecurity Bram Verdegem.

De cyberaanbal had een hele grote impact op TVH dat veel geautomatiseerde magazijnen heeft. Meer dan 88 procent van de bestellingen gebeurt online via de webshop. Sinds de aanval wordt cybersecurity gestructureerd aangepakt en er is een hele strategie rond bedacht. "Dat gaat bijvoorbeeld over bewustwordingscampagnes van de medewerkers en detectie van mogelijke incidenten."