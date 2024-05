Op vrijdag 24 mei kan het publiek een afscheidsgroet brengen aan ereburgemeester Patrick Moenaert en dat van 10u tot 17u. Dat kan ook in het stadhuis. De Stad Brugge bekijkt om alles in goede banen te leiden want er zijn ook huwelijken gepland die dag.



Die afscheidsgroet gebeurt op eigen vraag van de overleden ereburgemeester. Net zoals de begrafenisplechtigheid in de Sint-Salvatorskathedraal op zaterdag 25 mei om 10 uur.