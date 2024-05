Huidig burgemeester Dirk De fauw begroette deze ochtend als eerste de kist in de salons van het stadhuis. “Patrick Moenaert was voor Brugge een groot burgemeester. Hij zette voor de stad zaken in beweging waarop ook de generaties na ons verder zullen kunnen bouwen", vertelde De fauw na het overlijden van Moenaert. Daarna brachten ook de andere schepenen en het stadspersoneel een laatste groet.

De begrafenisplechtigheid zelf is morgenochtend in de Sint-Salvatorskathedraal. Omdat de plechtigheid wellicht veel volk zal lokken, gelden er bijzondere verkeersmaatregelen. De uitvaart zal bovendien ook buiten op een groot scherm te volgen zijn.