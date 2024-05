Thérèse D'haese: “In het verenigingsleven was hij zeer geliefd. Hij was overal aanwezig, ook in het straatbeeld. Hij had oog voor iedereen, een woordje voor iedereen en dat is bij de Bruggelingen zeer goed gevallen.”

Julien Martens: “Een mens die voor de Bruggelingen was. Een sociaal mens, voor iedereen goed willen doen. Ook een mens die zeer omvattend was, en muzikaal. Dat was Moenaert. Totaal anders dan de politici nu. Ik ga niet zeggen dat ze nu niet goed zijn maar ze zijn anders nu.”

Rita Vangenabet: “Ik heb hem ervaren als een heel vriendelijk iemand. En een dynamisch iemand die veel voor de stad gedaan heeft op alle vlakken: cultuur, sport noem maar op. Als je 18 jaar burgemeester kan zijn, als je dat kan realiseren, dan moet je er geen tekening bij maken. Er zijn er veel die daar een punt kunnen aan zuigen. Dus nee, ik vond dat echt een fantastische burgemeester en ik hoop dat we er zo nog veel krijgen.”