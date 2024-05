Moenaert was achttien jaar lang burgemeester van Brugge: van 1995 tot en met 2012. In die periode was de CD&V-politicus onder meer betrokken bij de realisatie van het Concertgebouw. Onder zijn burgemeesterschap behaalde Brugge in 2002 ook de titel van Europese Culturele Hoofdstad.

Moenaert was al lange tijd ziek.