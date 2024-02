Roeselare is met de opbouw van deze dierenrouwplaats pionier in West-Vlaanderen. "De rouwplaats zal worden uitgerust met tastbare herinneringen aan overleden huisdieren, zoals naamplaatjes met foto's. Zo kunnen baasjes rouwen om hun geliefde dier", legt schepen van dierenwelzijn Matthijs Samyn uit. Het verwilderd stuk groen achter de Nieuwe Begraafplaats in de Groenestraat wordt opgewaardeerd. Tegen de zomer zou het project af moeten zijn.