De kerkruimte zelf krijgt in de toekomst een rol als ontmoetingsplaats of evenementenhal. Alles samen gaat het hier om ruim 3.000 vierkante meter, en daar wordt op een respectvolle manier mee omgegaan, klinkt het bij de projectontwikkelaar. Het grote kerkorgel bijvoorbeeld is beschermd en wordt in het nieuwe project geïntegreerd.

In 2025 moeten de nieuwe bewoners en kantoorhouders hier hun intrek nemen.