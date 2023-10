Riffen met mosselbanken moeten kust beschermen tegen stormen

Na een testproject van zes jaar blijkt dat mosselen misschien wel de oplossing zijn om onze kust te beschermen tegen stormen. Mosselriffen - zoals er nu één ligt in De Panne - zijn alvast een duurzamere en goedkopere kustbescherming dan zandopspuitingen en stormvloedkeringen. Dat is de conclusie van het project Coastbusters. Voorwaarde is wel dat je de natuur zijn werk laat doen.