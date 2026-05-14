Gamma

Het gamma van Sioen Industries gaat van zeildoeken en multinorm beschermkledij tot kleurpigmenten en kogelwerende vesten. In onder meer het brandweersegment en dekzeilen op vrachtwagens is het West-Vlaamse bedrijf wereldmarktleider. Al zijn producten worden in het belevingscenter gepresenteerd, ondersteund door interactieve en digitale displays. "Op die manier krijgen klanten een overzicht van wat we allemaal doen. Zelfs bestaande klanten reageren soms nog verrast", klonk het maandag. Blikvanger van het belevingscentrum is de centrale 'dome': een structuur in de vorm van het ronde Sioen-logo, die dienstdoet als presentatie- en eventruimte.

Actief gebruik

De bouw van het Xperience Center duurde ongeveer een jaar en kostte een paar miljoen euro. Sioen werkte hiervoor samen met drie andere West-Vlaamse bedrijven: One-Night-Stands, Ocular en Whojo. In de toekomst zal het Xperience Center actief gebruikt worden voor partners, klanten en stakeholders.

Sioen Industries heeft 30 fabrieken in 13 landen, waarvan zes in België. De groep telt wereldwijd zo'n 6.000 werknemers.

"Ons bedrijf wil blijven groeien, organisch of via overnames", zei Michèle Sioen maandagavond, "maar dan hebben we wel nood aan een gelijk speelveld." Volgens de CEO "is het essentieel dat de innovatiesteun niet wordt afgebouwd en dat de loonkosten onder controle blijven."

Defensie-applicaties

Premier De Wever van zijn kant wees op het belang van de groei bij defensie voor de textielindustrie. "Voor onze bedrijven is het nu het moment om defensie-applicaties te ontwikkelen", pleitte hij. Zo'n 75 procent van het hoogtechnologische textiel wordt bovendien geëxporteerd.