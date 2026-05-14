Sioen Industries heeft in Ardooie zijn Xperience Center ingehuldigd, in aanwezigheid van premier Bart De Wever. In een belevingsruimte van zo'n 3.000 vierkante meter kunnen bezoekers kennismaken met alle producten en merken van het familiebedrijf dat gespecialiseerd is in textieltechnologie.
"Dit gebouw weerspiegelt perfect wat we zijn: innovatief, ambitieus en toekomstgericht", zei CEO Michèle Sioen bij de opening. Innovatie is volgens haar de kracht van Sioen Industries. "Mensen zien enkel het eindproduct, wij maken het verschil in wat daaraan voorafgaat." Voor premier Bart De Wever is het Xperience Center "een uitvloeisel van een indrukwekkende visie uit de jaren 1960", toen Michèles vader besloot om zich te specialiseren in hoogtechnologisch textiel, "nog voor er nood aan was." Als geschiedkundige verwees hij ook naar het belang van de textielindustrie voor de ontwikkeling van Vlaanderen. "We mogen trots zijn dat zo een strategisch bedrijf zijn wortels trouw blijft."
Gamma
Het gamma van Sioen Industries gaat van zeildoeken en multinorm beschermkledij tot kleurpigmenten en kogelwerende vesten. In onder meer het brandweersegment en dekzeilen op vrachtwagens is het West-Vlaamse bedrijf wereldmarktleider. Al zijn producten worden in het belevingscenter gepresenteerd, ondersteund door interactieve en digitale displays. "Op die manier krijgen klanten een overzicht van wat we allemaal doen. Zelfs bestaande klanten reageren soms nog verrast", klonk het maandag. Blikvanger van het belevingscentrum is de centrale 'dome': een structuur in de vorm van het ronde Sioen-logo, die dienstdoet als presentatie- en eventruimte.
Actief gebruik
De bouw van het Xperience Center duurde ongeveer een jaar en kostte een paar miljoen euro. Sioen werkte hiervoor samen met drie andere West-Vlaamse bedrijven: One-Night-Stands, Ocular en Whojo. In de toekomst zal het Xperience Center actief gebruikt worden voor partners, klanten en stakeholders.
Sioen Industries heeft 30 fabrieken in 13 landen, waarvan zes in België. De groep telt wereldwijd zo'n 6.000 werknemers.
"Ons bedrijf wil blijven groeien, organisch of via overnames", zei Michèle Sioen maandagavond, "maar dan hebben we wel nood aan een gelijk speelveld." Volgens de CEO "is het essentieel dat de innovatiesteun niet wordt afgebouwd en dat de loonkosten onder controle blijven."
Defensie-applicaties
Premier De Wever van zijn kant wees op het belang van de groei bij defensie voor de textielindustrie. "Voor onze bedrijven is het nu het moment om defensie-applicaties te ontwikkelen", pleitte hij. Zo'n 75 procent van het hoogtechnologische textiel wordt bovendien geëxporteerd.