De Atlantische blauwvintonijn, een zeer grote roofvis, is na vijftig jaar terug in de Noordzee. Sinds de jaren 1960 was de vissoort er verdwenen door overbevissing. Wetenschappers zien nu een herstel, dankzij visserijbeheer. Dat meldt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).