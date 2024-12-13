Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, was de operatie een hele uitdaging. “We willen iedereen bedanken die dit uitzonderlijk transport mee voorbereidde,” zegt woordvoerder Lotte Van der Stockt. “Het is een huzarenwerk om zo’n groot gevaarte te verplaatsen, maar dankzij de professionaliteit en inzet van alle betrokkenen is alles zonder gevaar verlopen.”

De dwarsregeltransformator speelt een belangrijke rol in de modernisering van het hoogspanningsstation in Koksijde. Daardoor kunnen de elektrische stromen op het net beter geregeld worden. “Met deze installatie zitten we in de laatste fase van de werken,” aldus Elia.

Het station in Koksijde voorziet tienduizenden gezinnen en bedrijven in Koksijde, De Panne, Alveringem, Veurne en Lo-Reninge van stroom. De vernieuwing is nodig omdat het bestaande station verouderd was.