Koksijde Nieuwpoort

Huza­ren­werk’: reus­ach­ti­ge elek­tri­sche instal­la­tie van 400 ton van Nieuw­poort naar Koksij­de vervoerd

In de nacht van woensdag op donderdag is een dwarsregeltransformator van 400 ton van de haven van Nieuwpoort naar het hoogspanningsstation in Koksijde gebracht. Het uitzonderlijk transport werd maandenlang voorbereid en verliep probleemloos.


De installatie bestaat uit twee zware units die samen over een traject van acht kilometer werden verplaatst. Onder politiebegeleiding trok de kolos van Nieuwpoort via Oostduinkerke naar de Ganzestraat in Koksijde, waar hij rond 2 uur ’s nachts arriveerde. De transformator had er eerder al een bootreis van Italië naar Antwerpen en Nieuwpoort opzitten.

Elia Uitzonderlijk Transport 19
Elia Uitzonderlijk Transport 18
Elia Uitzonderlijk Transport 17
Elia Uitzonderlijk Transport 13
Elia Uitzonderlijk Transport 10
Elia Uitzonderlijk Transport 9
Elia Uitzonderlijk Transport 3
Elia Uitzonderlijk Transport 1
Foto's: Elia

"Transport was huzarenstuk"

Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, was de operatie een hele uitdaging. “We willen iedereen bedanken die dit uitzonderlijk transport mee voorbereidde,” zegt woordvoerder Lotte Van der Stockt. “Het is een huzarenwerk om zo’n groot gevaarte te verplaatsen, maar dankzij de professionaliteit en inzet van alle betrokkenen is alles zonder gevaar verlopen.”

De dwarsregeltransformator speelt een belangrijke rol in de modernisering van het hoogspanningsstation in Koksijde. Daardoor kunnen de elektrische stromen op het net beter geregeld worden. “Met deze installatie zitten we in de laatste fase van de werken,” aldus Elia.

Het station in Koksijde voorziet tienduizenden gezinnen en bedrijven in Koksijde, De Panne, Alveringem, Veurne en Lo-Reninge van stroom. De vernieuwing is nodig omdat het bestaande station verouderd was.

Redactie
Elia

