Om inwoners goed te informeren, organiseert Elia zeven infosessies in november op verschillende locaties langs het tracé. Wie op minder dan 250 meter van een installatie woont, ontvangt alvast een persoonlijke uitnodiging.

"Wij organiseren deze infosessies omdat het belangrijk is dat betrokken gezinnen de juiste informatie krijgen", zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder projectcommunicatie bij Elia. "Het is geen verplichting, maar er gaat veel foutieve informatie rond. We hopen hiermee weerstand die gebaseerd is op verkeerde informatie deels weg te nemen."

