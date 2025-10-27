14°C
Vol­gen­de fase in Ven­ti­lus-dos­sier: start van open­baar onder­zoek & info­ses­sies voor omwonenden

2023-05-16 00:00:00 - Al drie gemeenten geven negatief advies voor Ventilusproject

Het openbaar onderzoek voor Ventilus, de nieuwe hoogspanningsverbinding van de Belgische kust tot Avelgem, loopt van 8 november tot 7 december. Tijdens deze periode kunnen burgers opmerkingen of bezwaren indienen. Elia organiseert bovendien zeven infosessies langs het volledige tracé om omwonenden te informeren over het project.

De omgevingsvergunningsaanvragen voor Ventilus, ingediend door Elia, zijn volledig en ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het openbaar onderzoek nu officieel kan starten, van 8 november tot 7 december. Iedereen kan in die periode standpunten, vragen of bezwaren indienen bij de Vlaamse administratie. 

"Weerstand wegnemen"

Om inwoners goed te informeren, organiseert Elia zeven infosessies in november op verschillende locaties langs het tracé. Wie op minder dan 250 meter van een installatie woont, ontvangt alvast een persoonlijke uitnodiging.

"Wij organiseren deze infosessies omdat het belangrijk is dat betrokken gezinnen de juiste informatie krijgen", zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder projectcommunicatie bij Elia. "Het is geen verplichting, maar er gaat veel foutieve informatie rond. We hopen hiermee weerstand die gebaseerd is op verkeerde informatie deels weg te nemen."

Tijdens de sessies licht Elia onder meer toe hoe ondergrondse kabels en bovengrondse lijnen worden aangelegd, welke compensaties gelden voor omwonenden, bedrijven en landbouwers, en toont het de projectatlas met visualisaties van de impact op het landschap. De atlas is trouwens nu al online beschikbaar.

Na afronding van het openbaar onderzoek bekijkt de Vlaamse administratie alle opmerkingen en beslist de Vlaamse Regering over de vergunningen. Elia hoopt de werken volgend jaar te starten, met een geplande ingebruikname van Ventilus in 2029-2030.

Deze infosessies staan op de agenda: 

  • Dinsdag 4 november in de Stadshallen (Markt 7, 8000 Brugge): Beach-Gezelle, Gezelle, Gezelle-Izegem
  • Woensdag 5 november in zaal Denotter (Torhoutsesteenweg 76, 8210 Zedelgem): Gezelle-Izegem
  • Donderdag 13 november in UZIEN (De Cassinastraat 10, 8540 Deerlijk): Izegem-Avelgem
  • Maandag 17 november in Evenementenhal De Ark (Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie): Gezelle-Izegem
  • Dinsdag 18 november in ‘t SOK (Hogestraat 15, 8870 Kachtem): Izegem-Avelgem
  • Woensdag 19 november in OC De Schouw (Statiestraat 113, 8810 Lichtervelde): Gezelle-Izegem
  • Dinsdag 25 november in zaal Vaernewijck (Hulstsestraat 217, 8520 Kuurne): Izegem, Izegem-Avelgem

Hierover gaat Ventilus: 

Ventilus is een belangrijke schakel in het Belgische hoogspanningsnet en moet de energie van windparken op zee naar het binnenland brengen. 

Het traject van 82 kilometer omvat zowel nieuwe hoogspanningslijnen als versterking van bestaande lijnen, met zo’n 60 nieuwe masten en 10 kilometer kabel ondergronds. In totaal zullen er op   lijn 177 masten staan. Die nieuwe pylonen komen onder meer in Lendelede en langs de E403. 

Een 500-tal eigenaars van woningen die zich binnen een afstand van 200 meter bevinden van een nieuwe 380kV-luchtlijn in het Ventilus-project, zullen gecompenseerd worden voor het waardeverlies aan hun eigendom. Van die 500 zullen er een 120-tal de mogelijkheid krijgen om hun woning te verkopen aan Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet.

Celien Tanghe

Celien Tanghe
Ventilus Elia

