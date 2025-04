De jongste maanden was er kritiek ontstaan door het fors oplopen van de kostprijs. "Door de prijsstijging voor hoogspanningsinfrastructuur op gelijkstroom (HVDC) is de beslissing over de laatste contracten uitgesteld", bevestigt Elia. "Dat uitstel is niet zonder gevolgen, maar geeft extra tijd om het huidige ontwerp in de veranderende marktcontext af te wegen met alternatieve concepten." Er lopen daarover gesprekken met de federale overheid, "met als doel een goed onderbouwde politieke beslissing te ondersteunen wanneer die genomen wordt."