Het Prinses Elisabeth-eiland is een kunstmatig eiland dat voor de Belgische kust wordt gebouwd, en dat de elektriciteit opgewekt door nieuwe windmolenparken naar de kust moet brengen.

Maar de kosten van het eiland zijn explosief gestegen. Waar er in 2021 nog sprake was van een kostprijs van 2,12 miljard euro, is de factuur van het Prinses Elisabeth-eiland opgelopen tot 7 à 8 miljard euro. Die prijsexplosie was vooral het gevolg van de dure gelijkstroominfrastructuur. Dat wordt nu dus geschrapt. Op die manier kan 3 miljard euro worden uitgespaard.