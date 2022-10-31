Regen houdt griezelfans niet tegen: 12.000 bezoekers voor Halloweenparade
De Halloweenparade in Blankenberge heeft gisteravond 12.000 toeschouwers gelokt en dat ondanks het slechte weer. Halloween is naast carnaval één van de topevenementen in Blankenberge.
De Halloweenparade in Blankenberge is één van de
grootste van Vlaanderen. Er rijden praalwagens mee van verenigingen uit
Blankenberge maar ook uit de rest van Vlaanderen, Wallonië en
Nederland.
Meer zie je vanavond in ons nieuws want dan krijg je een uitgebreid sfeerverslag van de Halloweenparade.
Redactie