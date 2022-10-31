13°C
Regen houdt grie­zelfans niet tegen: 12.000 bezoe­kers voor Halloweenparade

De Halloweenparade in Blankenberge heeft gisteravond 12.000 toeschouwers gelokt en dat ondanks het slechte weer. Halloween is naast carnaval één van de topevenementen in Blankenberge.

De Halloweenparade in Blankenberge is één van de grootste van Vlaanderen. Er rijden praalwagens mee van verenigingen uit Blankenberge maar ook uit de rest van Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

Meer zie je vanavond in ons nieuws want dan krijg je een uitgebreid sfeerverslag van de Halloweenparade.

