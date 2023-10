Maar vooral de vele lichtjes en speciale effecten schepten een heel bijzondere sfeer. Halloween is een topper voor het toerisme in de badstad en dat blijft maar groeien. Anton Driesmans, Dienst Evenementen Blankenberge: "We geven een promotie aan de lokale verenigingen die ook Halloween activiteiten organiseren. We merken dat het gaandeweg begint te groeien."