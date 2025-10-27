16°C
Aanmelden
Nieuws
Koksijde

Magisch vuur­spek­ta­kel trekt 7.000 toe­schou­wers naar het strand van Sint-Idesbald

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Na twee uitstelrondes kon het vuurspektakel op het strand van Sint-Idesbald bij Koksijde gisteren eindelijk doorgaan. Zo’n 7.000 toeschouwers genoten van een magisch spektakel van internationale vuurkunstenaars. 

Het strand van Sint-Idesbald stond gisteravond letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam. Internationale vuurkunstenaars brachten een verhaal tot leven waarin een slechterik uiteindelijk door het vuur werd verteerd. Het wervelende spektakel combineerde vuur, muziek en effecten en zorgde voor adembenemende beelden in het donker. 

Toeschouwers waren enthousiast: "De show, de muziek, de klank, het vuurwerk op het laatst, heel mooi. Het is beetje fris buiten, maar het is echt zalig om op het strand te zijn in zulk weer ook", vertelde een bezoeker. "Het was heel mooi om te zien. En het feit dat het op het strand is, maakt het nog veel specialer", vult iemand anders aan. 

Vuurspektakel 3
Vuurspektakel 4

7.000 toeschouwers

Schepen van Toerisme Kirke Hillewaere benadrukte de inspanningen van de gemeente: "We hebben het helaas moeten uitstellen door de storm Benjamin. Gisteren heeft het de hele avond geregend, dus hebben we het opnieuw gepland. Vanavond was het eindelijk mooi weer en een perfect moment voor het spektakel."

"De herfstvakantie met Halloween als apotheose trekt steeds meer volk. Ik denk dat er toch om en bij de 7.000 mensen hier zijn vanavond."

Kirke Hillewaere, schepen van Toerisme Koksijde

Hillewaere wees ook op het toenemende belang van het herfsttoerisme in Koksijde: "De herfstvakantie met Halloween als apotheose trekt steeds meer volk. We investeren fors in activiteiten zoals vuur en vuurwerk, en dat merken we aan het aantal bezoekers. Ik denk dat er toch om en bij de 7.000 mensen hier zijn vanavond."

Vuurspektakel 2
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Halloween

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vakantiewoning damme

Brugge telt recordaantal illegale vakantiewoningen: 1 op 3 beschikt niet over vergunning
Graven 2

Herfstzon zorgt voor veel volk op begraafplaatsen in aanloop naar Allerheiligen
Vierpotige duif

Kleinzoon doet opvallende ontdekking in duivenhok van Norbert: duif met vier poten
Racebaan 1

Racebaan voor telegeleide auto's brengt jongeren samen bij kleinVerhaal in Oostende
Kinderboek 1

Poperingse mama Tina schrijft kinderboek over en voor haar zoon met beperking
Serres brugge

Serres winterrestaurant Brugge wel afgebroken, maar nog geen oplossing in zicht
Aanmelden