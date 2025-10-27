Het strand van Sint-Idesbald stond gisteravond letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam. Internationale vuurkunstenaars brachten een verhaal tot leven waarin een slechterik uiteindelijk door het vuur werd verteerd. Het wervelende spektakel combineerde vuur, muziek en effecten en zorgde voor adembenemende beelden in het donker.

Toeschouwers waren enthousiast: "De show, de muziek, de klank, het vuurwerk op het laatst, heel mooi. Het is beetje fris buiten, maar het is echt zalig om op het strand te zijn in zulk weer ook", vertelde een bezoeker. "Het was heel mooi om te zien. En het feit dat het op het strand is, maakt het nog veel specialer", vult iemand anders aan.

