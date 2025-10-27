Magisch vuurspektakel trekt 7.000 toeschouwers naar het strand van Sint-Idesbald
Na twee uitstelrondes kon het vuurspektakel op het strand van Sint-Idesbald bij Koksijde gisteren eindelijk doorgaan. Zo’n 7.000 toeschouwers genoten van een magisch spektakel van internationale vuurkunstenaars.
Het strand van Sint-Idesbald stond gisteravond letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam. Internationale vuurkunstenaars brachten een verhaal tot leven waarin een slechterik uiteindelijk door het vuur werd verteerd. Het wervelende spektakel combineerde vuur, muziek en effecten en zorgde voor adembenemende beelden in het donker.
Toeschouwers waren enthousiast: "De show, de muziek, de klank, het vuurwerk op het laatst, heel mooi. Het is beetje fris buiten, maar het is echt zalig om op het strand te zijn in zulk weer ook", vertelde een bezoeker. "Het was heel mooi om te zien. En het feit dat het op het strand is, maakt het nog veel specialer", vult iemand anders aan.
7.000 toeschouwers
Schepen van Toerisme Kirke Hillewaere benadrukte de inspanningen van de gemeente: "We hebben het helaas moeten uitstellen door de storm Benjamin. Gisteren heeft het de hele avond geregend, dus hebben we het opnieuw gepland. Vanavond was het eindelijk mooi weer en een perfect moment voor het spektakel."
Hillewaere wees ook op het toenemende belang van het herfsttoerisme in Koksijde: "De herfstvakantie met Halloween als apotheose trekt steeds meer volk. We investeren fors in activiteiten zoals vuur en vuurwerk, en dat merken we aan het aantal bezoekers. Ik denk dat er toch om en bij de 7.000 mensen hier zijn vanavond."