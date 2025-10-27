Griezelen in de verlaten operatiekwartieren van het oud ziekenhuis in Sijsele
Tijdens Halloween trekken vanavond opnieuw veel kinderen verkleed de straten rond om snoep te verzamelen. Maar ook voor wie houdt van een spannendere ervaring zijn er activiteiten, zoals de Halloweentocht in het oude ziekenhuis van Sijsele. Voor de eerste keer kunnen bezoekers er nu ook huiveringwekkende scènes ontdekken in het verlaten operatiekwartier.
In Sijsele opent vanavond Sanapolis opnieuw zijn deuren voor een griezeltocht. Bezoekers wandelen door het leegstaande gangen van het ziekenhuis, die omgetoverd zijn tot een decor vol angstaanjagende verrassingen. Het is het derde jaar dat deze bijzondere Halloweentocht wordt georganiseerd, maar voor het eerst gaan nu ook de deuren van het operatiekwartier open.
Cheila Biccler, coördinator van Sanapolis, vertelt: “In elke ruimte hier in het operatiekwartier worden scènes nagespeeld. Ja, ik verwacht dat het heel tof wordt.” Ruim 30 figuranten zitten verspreid door het gebouw om bezoekers flink de stuipen op het lijf te jagen.