'Strobe Lights' van Red Sebastian gaan we duidelijk nog vaker horen. De Oostendenaar mag in mei naar Bazel in Zwitserland om er ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Hij won de Belgische wedstrijd van zeven andere kandidaten, waaronder ook twee West-Vlamingen: Le Manou en Stefanie Callebaut.

De song is qua sound een ode aan de dreunende beats van de ravecultuur uit de jaren 90. Het nummer is op zangtechnisch vlak een huzarenstukje: het toont heel bewust alles van het vocale kunnen van Seppe Herreman, zowel in de hoge als lage registers. Ook zijn act zat sterk in elkaar, met een hoge lift. "Dat was wel wat eng, maar ik heb er heel erg van genoten", vertelde hij achteraf.