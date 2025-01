In haar nummer zingt Manou vloeiend Frans, al is ze wel opgegroeid in Veurne en in De Panne. Je kent haar misschien ook wel van junior eurosong in 2009, waar ze met haar nummer 'Comment Faire' net naast Laura Omloop strandde.

Intussen woont Manou al enkele jaren in Durbuy, waar ze samen met haar man een muziekstudio heeft. "Camille Dhont heeft haar eerste plaat bij ons geschreven. Maar ook Compact Disc Dummies en Blackwave zien we regelmatig passeren. In de Ardennen komen ze allemaal tot rust."