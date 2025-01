Seppe Herreman is een 25-jarige Oostendenaar. Hij is trouwens de beste vriend van Manu Vanacker. Volgens TikTok is hij een van de grote kanshebbers om ons land te vertegenwoordigen in Bazel.

Red Sebastian pakt uit met Strobe lights, een lied dat qua sound een ode is aan de ravecultuur uit de jaren 90. Strobe lights beschrijft het relaas van een spannende clubnacht waarvan je weet waar hij begint, maar niet waar hij eindigt. Herreman haalt alles uit de kast en zingt in zowel lage als hoge registers.