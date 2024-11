De Kortrijkse Stefanie Callebaut (37), de voormalige frontvrouw van de band SX, is een van de deelnemers. De West-Vlaamse band had hits met 'Black Video' en 'Gold' maar stopte in 2022.

Ook Seppe Herreman, geboren in Oostende, is een van de kandidaten. De 25-jarige zanger kreeg zangles van Gustaph en treedt op onder de artiestennaam RedSebastian.

Zangeres-DJ Manou Maerten, alias Le Manou, heeft zowel West-Vlaamse als Nederlandse roots en doet met haar Franstalige pop/house muziek een gooi naar de Belgische inzending. In totaal zijn er acht kandidaten. Met welke nummers de drie kandidaten deelnemen is nog niet bekend. Op 1 februari komen we tijdens een liveshow op VRT te weten wie voor ons land naar Zwitserland trekt.