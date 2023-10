In België krijgen gemiddeld 30 mensen per dag een plotse hartstilstand. Slechts 3 van hen overleven dit. Er is met andere woorden een zeer laag overlevingspercentage. De overlevingskans kan echter drastisch worden vergroot wanneer er snel en correct wordt gehandeld. Ongeveer 70% van de plotse hartstilstanden doet zich thuis voor of op openbare plaatsen en vaak reageren getuigen niet omdat ze de levensreddende handelingen niet kennen. Maar reanimatie in de eerste minuten is essentieel om de overlevingskans te vergroten. Vandaar ook deze sensibiliseringsactie in Kortrijk.