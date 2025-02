Naar aanleiding van haar uitspraken werd een onderzoek ingesteld, wat leidde tot een huiszoeking op 20 januari 2023. De speurders brachten aan het licht dat Desaever in 2021 en 2022 samen ongeveer 50.000 euro aan belastingen niet had betaald. De influencer zal zich hiervoor in oktober voor de Brugse rechtbank moeten verdedigen. Haar advocaat benadrukt dat er nooit sprake was van opzettelijke fraude.