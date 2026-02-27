Parket en politie vielen woensdag binnen bij een vrouw van 31 in Blankenberge. Ze werkt bij het OCMW van de stad, als maatschappelijk werkster. Het gerecht vermoedt dat ze rekeningen van mensen in schuldbemiddeling heeft gebruikt voor persoonlijke doeleinden.

Opgepakt tijdens huiszoeking

De politie van Blankenberge heeft haar bij de huiszoeking meteen opgepakt. Hoe de vrouw precies te werk ging, hoe groot de fraude intussen is en waarom de maatschappelijk werkster zich verrijkt zou hebben met geld van mensen in financiële problemen is nog niet helemaal duidelijk.