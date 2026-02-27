Maatschappelijk werkster opgepakt tijdens huiszoeking: vrouw (31) verduisterde mogelijk geld van cliënten in financiële problemen
In Blankenberge is een maatschappelijk werkster van het OCMW opgepakt. De vrouw van 31 zou het geld van mensen in schuldbemiddeling in eigen zak gestoken hebben.
Parket en politie vielen vanmorgen binnen bij een vrouw van 31 in Blankenberge. Ze werkt bij het OCMW van de stad, als maatschappelijk werkster. Het gerecht vermoedt dat ze rekeningen van mensen in schuldbemiddeling heeft gebruikt voor persoonlijke doeleinden.
Opgepakt tijdens huiszoeking
De politie van Blankenberge heeft haar bij de huiszoeking meteen opgepakt, en zal haar later verhoren.
Hoe de vrouw precies te werk ging, hoe groot de fraude intussen is en waarom de maatschappelijk werkster zich verrijkt zou hebben met geld van mensen in financiële problemen is nog niet helemaal duidelijk.
De redactie