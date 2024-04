Megan raakte in 2023 verwikkeld in een belastingschandaal. In een interview had ze verteld dat ze geen belastingen betaalde op de inkomsten die ze uit haar OnlyFans-account haalde. Het gerecht startte daarop een fiscaal onderzoek.

Op dat moment liep al een ander onderzoek tegen de Desaevers. Megan was in 2018 en 2019 op papier zaakvoerder van de intussen failliete sportsbar Carlito's in Oostende, maar eigenlijk runde haar vader de zaak, terwijl hij een beroepsverbod had, na verschillende sociaal-rechterlijke inbreuken. Met een simpel trucje omzeilden de twee dat verbod.