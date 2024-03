De drie worden verdacht van moordpoging op de cafébaas vorig weekend. Na een banale ruzie sneed één van hen de man met een kapotte bierfles in de hals.

De Vlaskapel is een supporterscafé van KV Kortrijk. Na de match tegen Antwerp ontstond er een discussie tussen een klant en de uitbater over een betaling. De uitbater vroeg de klant om het café te verlaten, maar hij kwam later die avond terug met twee kompanen. Die deelden het slachtoffer rake klappen uit en de klant sneed hem dus de keel over met een kapot bierflesje.

De uitbater was in kritieke toestand. Hij is intussen uit zijn kunstmatige coma gehaald. Zijn zoon deed een oproep naar wie beelden heeft van het incident.