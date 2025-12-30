Roofmoord

In eerste instantie werd het trio door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag en schuldig verzuim. Een week later werd die kwalificatie uitgebreid naar roofmoord. Dat zou betekenen dat het geweld gepleegd werd om D. te kunnen bestelen of om na de diefstal te kunnen vluchten. De verdachten zouden onder andere met een fiets en met kleding aan de haal gegaan zijn.

Niet aan hun proefstuk

Nigel D. en Tyson S. bleken op dat vlak niet aan hun proefstuk toe te zijn. Zo werden ze in januari 2022 al tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld voor een diefstal met geweld in Wingene. Het slachtoffer liep een neusbreuk en een hersenschudding op. De verdachten en hun toenmalige kompanen konden niet verkroppen dat hij bij de politie loslippig was geweest over hun drugsactiviteiten. Bovendien maakten ze 15 euro en zijn smartphone buit. In december 2024 kwam daar voor een reeks winkeldiefstallen nog een jaar effectieve gevangenisstraf bij. In een supermarkt in Tielt maakten D. en S. steevast tabak buit.

Laag IQ

Zoals gebruikelijk werd van de verdachten een psychiatrisch verslag opgesteld. Tijdens hun onderzoek kwamen de deskundigen tot de conclusie dat Marco V. ontoerekeningsvatbaar is. Zo zou de verdachte een erg laag IQ hebben. In die omstandigheden werd V. begin januari 2025 door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder elektronisch toezicht geplaatst. In de zomer van 2025 besliste de KI om hem vrij te laten onder voorwaarden. Tyson S. en Nigel D. zitten wel nog steeds in voorhechtenis.

Assisen

Het parket wil S. en D. voor het hof van assisen brengen voor roofmoord. De verdediging verzette zich op 30 december 2025 in de Brugse raadkamer niet tegen die verwijzing. Het dossier zal dus overgemaakt worden aan de procureur-generaal, waarna de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling het duo naar het West-Vlaamse assisenhof kan sturen. In afwachting van hun assisenproces blijven Tyson S. en Nigel D. in de gevangenis.

Geen gevaar

Ook Marco V. moest op 30 december 2025 voor de raadkamer in Brugge verschijnen, maar de verdediging wilde eerst schriftelijk een standpunt innemen over de zaak. Zijn advocaten Elisabeth Vanpeteghem en Thomas Vandemeulebroucke legden zich immers niet neer bij de vordering van het openbaar ministerie. Op basis van het verslag van de gerechtsdeskundigen stuurde het parket aan op een internering.

Dinsdagochtend boog de Brugse raadkamer zich over de kwestie. De verdediging vroeg om Marco V. buiten vervolging te stellen. Daarbij werd onder andere opgeworpen dat de twintiger geen gevaar voor de maatschappij meer vormt. "Zijn zwakzinnigheid volstaat niet om van een geestesstoornis te spreken", aldus meester Elisabeth Vanpeteghem. Ondergeschikt vroeg de verdediging om geen internering uit te spreken, waardoor ook V. voor het assisenhof zou moeten verschijnen.

Verdediging in beroep

De Brugse raadkamer heeft uiteindelijk de internering van Marco V. bevolen. De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) zal over de invulling van die maatregel moeten oordelen. In afwachting daarvan blijft de Tieltenaar vrij onder voorwaarden. De verdediging heeft echter al aangekondigd dat ze beroep zal aantekenen tegen de internering. Daardoor zal de Gentse KI de knoop moeten doorhakken.