Team 8680 was eerder naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gestapt. Die raad verwierp het bezwaar toen omdat het verzoekschrift dat werd ingediend formeel niet in orde was. De Raad van State oordeelt nu dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat ten onrechte heeft besloten.

De Raad van State spreekt zich daarnaast ook inhoudelijk uit over het bezwaar en stelt dat er geen bezwaren tegen de gemeenteraadsverkiezingen zelf zijn vermeld. Daarom wordt het bezwaar verworpen. De zaak keert daarmee niet terug naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.