Ieper

Poort Hooge Sie­ken’ wordt land­mark in toe­kom­stig Ypermanpark

Parkenbeeld

In het toekomstige Ypermanpark in Sint-Jan, bij Ieper, komt een opmerkelijk kunstwerk op de locatie van de voormalige leprozerie de 'Hooge Siecken’.

Na een succesvolle ontwerpwedstrijd met 26 inzendingen van kunstenaars uit binnen- en buitenland, werd het winnende ontwerp verkozen door de buurtbewoners van Sint-Jan. Uit de drie finalisten kwam het werk ‘Poort Hooge Sieken’ van Leonardo Versele uit Beveren-Leie als publieksfavoriet naar voren.

Een poort naar het verleden

Het winnende ontwerp brengt op subtiele en betekenisvolle wijze de historische aanwezigheid van de leprozerie op de site in beeld. De structuur fungeert als een poort – letterlijk én symbolisch – naar het verleden, en maakt het verborgen erfgoed van ‘Hooge Siecken’ opnieuw zichtbaar. De poortstructuur omvat zeven doorgangen, als tegenbeeld van de ene poort waarlangs leprapatiënten vroeger de leprozerie binnentraden. Dit nodigt bezoekers uit tot reflectie en interactie.

Gele baksteen

Het kunstwerk wordt opgetrokken in lokale gele baksteen, een traditioneel bouwmateriaal in de regio, en mogelijk aangevuld met elementen van Atrechtse zandsteen – een knipoog naar de middeleeuwse bouwtechnieken. Voor een lange levensduur wordt het werk voorzien van een arduinen sokkel en interne wapening. De realisatie is gepland voor uiterlijk juni 2026.

Meer info over de realisatie van het Jan Ypermanpark vind je hier.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Sint-Jan

