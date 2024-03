Maandagochtend kwam een lid van de speciale eenheden van de federale politie om het leven in Lodelinsart tijdens een huiszoeking. De politie ging de woning binnen en werd al snel beschoten. De 36-jarige politieman overleed aan zijn verwondingen en een van zijn collega's raakte ernstig gewond. Die laatste ligt nog steeds in het ziekenhuis. Een derde lid van de speciale eenheden, die lichter gewond was, kon het ziekenhuis intussen verlaten.