Dat de kennismaking op het stationsplein plaatsvindt is geen toeval. Hier zijn geregeld wat problemen of vechtpartijen met jongeren. An-Sofie Hatse, jeugdcoördinator Politie Brugge:"Sowieso is het goed dat er jeugdinspecteurs zijn zodat ook de jongeren weten bij wie ze terecht kunnen als ze in de problemen zitten of nare ervaringen hebben gehad. Aan het station gebeurt er wel al eens wat maar het is niet uitsluitend daar. En in Brugge valt het uiteindelijk nog wel allemaal mee."