Tijdens deze SHOP-acties werkt de wijkpolitie van Oostende samen met verschillende partners om oneerlijke en onveilige handelspraktijken op te sporen. In totaal werden tientallen processen-verbaal opgesteld. Twee zaken moesten onmiddellijk sluiten door ernstige hygiëneproblemen. Zo waren er onder meer sporen van ongedierte en ophoping van afval. Tijdens de actie stelden de politie en partners ook onder meer zwartwerk en fiscale inbreuken vast. Er is ook één illegaal aangetroffen. Hij werd naar een gesloten centrum gebracht met oog op repatriëring.