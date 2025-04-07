13°C
Poli­tie voert con­tro­les bij han­dels­za­ken in Oos­ten­de uit: Twee zaken moesten onmid­del­lijk sluiten”

Politie oostende 1

Politie Oostende heeft afgelopen vrijdag samen met verschillende partners onaangekondigd handelszaken gecontroleerd. In totaal zijn er vijftien zaken gecontroleerd, waarvan geen enkele volledig in orde was. Twee handelszaken moesten zelfs onmiddellijk sluiten.

Tijdens deze SHOP-acties werkt de wijkpolitie van Oostende samen met verschillende partners om oneerlijke en onveilige handelspraktijken op te sporen. In totaal werden tientallen processen-verbaal opgesteld. Twee zaken moesten onmiddellijk sluiten door ernstige hygiëneproblemen. Zo waren er onder meer sporen van ongedierte en ophoping van afval. Tijdens de actie stelden de politie en partners ook onder meer zwartwerk en fiscale inbreuken vast. Er is ook één illegaal aangetroffen. Hij werd naar een gesloten centrum gebracht met oog op repatriëring.

Politiezone Oostende Controleactie

