Oostende heeft een eigen gespecialiseerde inspecteur dierenwelzijn en geldt intussen als referentie voor andere korpsen. Volgens minister Weyts is de aanpak van dierenmishandeling de voorbije jaren sterk verbeterd dankzij nauwere samenwerking tussen politie, parket en inspectiediensten.

Ook het parket West-Vlaanderen benadrukt dat het actief inzet op vervolging van mishandeling, verwaarlozing en administratieve inbreuken. Korpschef Hannelore Hochepied spreekt van “een geslaagd overleg".

