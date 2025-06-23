Politie Oostende brengt West-Vlaamse politiezones samen voor forum dierenwelzijn
De politie van Oostende heeft een forum georganiseerd rond dierenwelzijn voor alle West-Vlaamse politiezones en het parket van Ieper. Vlaams minister Ben Weyts woonde het overleg bij. Het doel was om expertise te delen, samenwerkingen te versterken en knelpunten rechtstreeks aan de minister voor te leggen.
Oostende heeft een eigen gespecialiseerde inspecteur dierenwelzijn en geldt intussen als referentie voor andere korpsen. Volgens minister Weyts is de aanpak van dierenmishandeling de voorbije jaren sterk verbeterd dankzij nauwere samenwerking tussen politie, parket en inspectiediensten.
Ook het parket West-Vlaanderen benadrukt dat het actief inzet op vervolging van mishandeling, verwaarlozing en administratieve inbreuken. Korpschef Hannelore Hochepied spreekt van “een geslaagd overleg".
Referentie
“Op vlak van handhaving van dierenwelzijn is Oostende intussen uitgegroeid tot een referentie voor collega-politiezones en externe partners," zegt Hochepied. "We zijn dan ook blij dat we al onze partners rond de tafel kunnen verzamelen, tot de minister toe. Dierenwelzijn is verankerd in onze werking en we blijven er sterk op inzetten”, zegt korpschef Hannelore Hochepied.