Het grootstedelijk publiek was slechts beperkt aanwezig. Op de sociale media was er wel eventjes beroering ontstaan omdat er een bericht viraal ging over een grote groep buitenlanders die aan het picknicken was op de middenberm van de Elizabetlaan ter hoogte van het hotel Resort La Reserve. De politie was echter snel ter plaatse en kon deze mensen vlot naar het strand loodsen waar ze in veilige omstandigheden verder konden genieten van hun picknick. Het ging om Indische toeristen die via een buitenlandse touroperator een aantal Europese steden bezoeken.

De politie noteerde verder geen incidenten. Ook in de uitgangsbuurten verliep de grote aanwezigheid van Nederlandse jongeren zonder noemenswaardige problemen. Op het einde van de nacht had de Belgisch-Nederlandse politie wel de handen vol om de jongeren weer huiswaarts te laten keren.

Aan de openbare toiletkeet stonden permanent lange rijen wachtenden, alvast een succesvol initiatief om het wildplassen op en rond het Alfred Verweeplein tegen te gaan. Deze week verwacht Knokke-Heist nog een bijkomende lichting jongeren uit andere delen van Nederland. Hopelijk gedragen ze zich even leuk en respectvol als hun leeftijdsgenoten uit de provincies Noord-Holland en Utrecht.