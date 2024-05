De eerder opgestarte acties in het Leopoldpark waren én blijven ook van kracht.

“Onze patrouilles houden verhoogd toezicht op al deze plaatsen”, onderstreept korpschef Philip Caestecker. “Alle resultaten en tussenkomsten worden minutieus geregistreerd en onder de verschillende ploegen en diensten gedeeld voor een correct opvolging.



Alle overtreders of verdachten worden geïdentificeerd, waarop we mogelijks de procedure voor een plaatsverbod kunnen opstarten. Die werkwijze passen we al langer toe in de uitgaansbuurt en werpt vruchten af. Bij strafrechtelijke inbreuken maken we steevast een proces-verbaal op.”