Precies een jaar geleden kreeg de school ook een valse bommelding binnen. Het bleek toen om een misplaatste grap te gaan. Hoe ernstig de dreigmail is en wat er precies in staat, is onduidelijk. Volgens de politie is de boodschap algemeen.

Paniek is niet nodig, klinkt het. Het schoolgebouw is doorzocht en de lessen kunnen gewoon doorgaan. Wel is er dus extra politietoezicht. Het onderzoek naar de dreigmail en de afzender loopt.