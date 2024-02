Volgens de politie zijn de dieven de alleenstaande woningen binnen gedrongen door een raam of een achterdeur stuk te slaan. Het gaat om vier inbraken in Koekelare, en één in Diksmuide. De politie linkt de5 feiten aan vermoedelijk dezelfde daders.

Bij de inbraak in de Verreweidestraat in Koekelare werden 2 verdachten gefilmd door de bewakingscamera’s.