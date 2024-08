Via plaatsbepaling van gsm en tablet (find my iPhone) werd een zone bepaald langs het kanaal Brugge-Oostende. Patrouilles intensifieerden hun zoektocht zowel langs het water als in naburige straten.



Uiteindelijk werd de man levend in het kanaal aangetroffen omstreeks half zes en werd hij door de politiediensten uit het water gehaald. De man bleek niet in staat zelf uit het water te komen en was al geruime tijd onderkoeld.

Hij zou accidenteel in het water zijn beland. Zijn fiets en zijn rugzak zijn nog steeds spoorloos … De man is door de politie overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging, een patrouille bracht ook de bezorgde echtgenote naar het ziekenhuis.