Het was de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke die de actie organiseerde, en dat was er eentje op grote schaal: 32 trams met daarin 775 pendelaars en nog eens drie inkomende treinen werden tegengehouden. De politie wil hiermee de leefbaarheid in de stationsomgeving en bij uitbreiding het hele grondgebied vergroten.