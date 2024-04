In ons land zijn er al langer plannen voor een algemene invoering van statiegeld op petflessen en drankblikjes. Vraag is wanneer. Het staat in het regeerakkoord, maar blijft voorlopig dode letter. “Uiteraard zullen wij daar in meegaan. We zijn zelf vragende partij voor een wettelijk kader. In Duitsland hebben we ook een park, daar is een wettelijk kader. Daar gaan we er in mee. Daar slaat het aan en werkt het ook effectief.”